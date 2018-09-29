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上月訪港旅客增一成七

2018-09-29 列印
　　旅遊發展局昨日公佈，今年首八個月整體訪港旅客按年上升約一成，達四千一百九十六萬人次。其中內地客佔大多數，約三千二百九十一萬人次，按年增一成三；非內地客則按年微跌百分之零點三，約九百零四萬人次。

　　單以今年八月份計算，訪港旅客按年上升約一成七，接近五百九十萬人次，旅發局指出今年錄得較大升幅，主要由於去年八月下旬颱風天鴿及帕卡先後襲港，以至內地旅客銳減；非內地客則微升百分之零點三，約一百零七萬人次。另外，因來往香港及多個長途市場的機位增加，來自長途市場的旅客也錄得增長，達百分之六點四。短途市場旅客則較去年少約一萬六千人次，約六十九萬四千人。



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