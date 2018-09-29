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兩宗綠巴車禍釀17傷

2018-09-29 列印
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　　沙田及將軍澳昨日發生兩宗涉及專線小巴交通意外，共導致最少十七人受傷。昨晨十時許，一輛專線小巴駛至大圍港鐵站對開美田路迴旋處，與一輛九巴相撞。意外中兩車共六人受傷，報警後獲送院。意外時，有小巴乘客疑驚慌從車窗爬出車外逃生。

　　昨午四時許，一名中年司機駕駛15M專線小巴，沿將軍澳寶琳北路上斜至康盛花園對開一個左彎位時，越過行車線與一輛工程車相撞（見圖）。現場消息稱，小巴司機駛至彎位時沒有轉彎，直駛過反方向行車線。兩車相撞後，小巴司機及七名乘客受傷，工程車上則有三人受傷，除小巴司機傷勢較嚴重外，其餘則輕傷，報警後全部獲送院。警方現仍調查意外原因。

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