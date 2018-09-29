﻿亞運會奪金達陣﻿ ﻿欖球悍將闖新里程﻿

「等了八年，我們終於可以拿到亞運冠軍！」港欖主將姚錦成早前擊敗宿敵日本拿下金牌，勝出一刻激動得下跪號哭逾分鐘。眼淚背後，包含他在前兩屆被反勝的不甘，亦是三十而立達到另一里程的喜悅。由十八歲開始打欖球，十二年間他嘗盡高低起跌；不斷奔跑達陣，只為朝向運動員的終極舞台進發：「年齡從不是限制。」



「臨完場前三四分鐘是我一輩子，打過這麼多場賽事以來，經歷過最長的幾分鐘，時鐘每分每秒不斷倒數，很慢，很恐怖，當下前兩屆的回憶突然湧至，不知我們可否繼續保持優勢。」哨子聲響起，姚錦成等上八年的金牌終於到手，當時他沒有衝上前跟隊友抱頭，而是獨個兒跪在場邊號哭超過一分鐘，哭到說話也走音，「我很激動，終於、終於奪冠了！今次更以十四比零完勝日本，意味對方毫無還擊之力，這些年累積的壓力與喜悅終能釋放出來，我完成任務了！」



三十而立，姚錦成的身體亦讓他知道，運動員的黃金時間難免會日漸流逝，「我有能力打半場，但之後的時間確是『捱』，以往我在賽後幾小時或一天內必能回復過來，但現時要一兩天，更須多吃、多休息，否則休息不足加上過度訓練就易受傷。」



姚錦成的欖球歷程，總在說明有心不怕遲，出身北區的「屋邨仔」愛好運動，在學時期玩過田徑、籃球、足球、排球等項目，直至十八歲觀賞了一場欖球賽，令他毅然決定轉項學欖球，「欖球匯聚各項運動的精髓，我有優勢很易上手。」惟他自知起步遲，若要追上旁人水平，必須付出百分之二百努力，才可找到自己獨特優勢。



兩遇瓶頸 堅持不放棄



姚錦成還記得最瘋狂的十八至二十歲，他每天早上五時起牀跑步、健身，八時上學，放學後即赴港島參加球隊練習，晚上十二時才到家，長期只睡四五小時，試過被罰站也累得睡着。直至二十歲，姚錦成得償所願，獲港隊時任教練戴里斯提拔，○九年更首度代表香港出戰東亞運。



欖球改變了姚錦成的一生，回首往昔，他慶幸兩次瓶頸都無放棄欖球：「二十歲會考放榜只有幾分，青年軍到二十歲止步，我沒書讀又不知應否繼續打球，當時師傅Andy（袁健濠）說欖球的大門永遠為我而開，這番話始讓我決定打下去。」二十六七歲時，姚錦成自言當時接受過太多失敗，位置上難見突破，長期擔任後備，讓其不禁懷疑自我能力，甚至萌生退隊的念頭，「後來我覺得不可如此，決心靠昔日的成功片段調整負面思想，推動自己追上正選的能力，過一陣子才能打回正選。」



輸贏之間，苦樂參半，但因有一個奧運夢，讓姚錦成再苦都堅持繼續奔跑達陣，如今成為亞運冠軍，距離運動員的終極舞台只一步之遙，他於最後的黃金年不強求技術突破，惟盼表現平穩，打出最好的仗，「體能訓練很辛苦，但若訓練不夠強，我的體能不可能應付其他更高強度的隊伍，我也不會做到更出色的運動員。」



