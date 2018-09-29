酒店式服務 直升機遊港 商務醫療 吸高消費客

醫療旅遊在新加坡及泰國辦得有聲有色，令本港業界垂涎，今年有多家日間醫療中心踩入市場，以豪華裝潢提供酒店式服務，更可安排度身訂造旅遊行程，包括乘坐直升機體驗，主打高消費客群。亦有業界舉辦商務醫療旅行團，兼具商務考察及身體檢查，期望為沉寂的本地旅遊帶來新突破。



位於尖沙咀的九龍半島醫學中心於今年五月試業，佔地二萬方呎，設有可施行全身麻醉設備規格的實驗室、內窺鏡房，配合磁力共振掃描、正電子及電腦斷層雙融掃描等服務，既可做身體檢查，亦能施行日間手術。有別於醫療診所局促的環境，中心大堂參照酒店設計，具空間感。九龍半島醫學中心聯合創辦人蕭德華期望，裝修可帶來溫暖的感覺，減少顧客的焦慮，而部份大堂接待職員更曾任職酒店，可提供酒店式服務。



中心早前更與九龍酒店合作，提供一站式服務，推出包含身體檢查、飲食及住宿的套餐，吸納高消費旅客在接受醫療服務後，繼續留港消費，甚至是提供度身訂造的旅遊服務，蕭德華說：「我們曾為顧客安排『直升機精密體檢之旅』，客人坐完直升機遊覽香港後，再安排身體檢查。」



三年前成立的醫療平台「亞洲醫旅」，亦在一年前開拓醫療旅遊業務。總經理樓芯怡表示，與內地旅行社合作舉辦商務旅行團，行程除了到港考察行業商機，亦為旅客安排體檢、DNA測試及心臟檢查等服務，「以前內地人來體檢，很少會多留幾日旅遊，旅行團可以令來港的內地人計劃四日三夜的行程，讓本港整個旅遊業受益。」



一站式行程 四日三夜



蕭德華認為，醫療旅遊的目標客群不止內地旅客，還有港人，「很多酒店星期六日都有家庭客入住，兩日一夜享受酒店的設施，我們跟酒店合作，亦可吸納本地客。」九龍半島醫學中心至今試業三個月，蕭德華坦言客量比預期高逾兩成，令他更看好日間醫療中心的需求。



以德醫療中心醫務總監陳肖龍稱：「內地人來港較喜歡找我們這種專科醫生，因為擔心醫學美容集團只為開單。」其中心佔地二千多方呎，設有手術牀、消毒爐等儀器，可為病人進行簡單手術，陳肖龍表示：「部份臉上長粉瘤的病人，會擔心是否患有皮膚癌，希望快快把它切除，我們便可一次過做化驗和切除。」



有業界視醫療旅遊為「藍海」，亦有旅遊業界抱懷疑態度。香港入境旅遊接待協會主席林和忠指出，泰國主打醫療旅遊的醫院，費用便宜近一半，裝潢媲美五星級酒店，亦有外國醫生駐診，服務周到，加上較受爭議的嬰兒性別選擇及幹細胞美容服務均可進行，令當地醫療旅遊大行其道；新加坡的收費雖高，當地業界卻至少有十年經營醫療旅遊的經驗，配套完善。



