認風災善後有改進空間 林鄭「閉關」寫好《施政》

港大最新民調結果顯示，特首林鄭月娥民望插水，市民對她的評分跌至五十點八分，是她上任以來新低。林鄭昨日出席一個論壇時，笑稱近日鎖起自己撰寫於十月十日發表的《施政報告》，因有報章指她應寫好報告，以挽回自己因「山竹」善後表現不理想而重創的民望。她在傍晚出席活動後被問及，民望下跌是否反映處理超強颱風「山竹」的善後工作有不足，她承認善後工作一定有改善空間。



林鄭月娥昨日出席香港律師會舉辦的「一帶一路法律論壇」開幕禮，她致辭時表示自己公務繁忙，除了要出席大大小小的活動外，還要埋頭撰寫於十多日後發表的《施政報告》，尤其是昨日有報章社評指，她因處理「山竹」一事而民望下跌，因此需要在《施政報告》下工夫，以挽回民望。她笑稱：「近日鎖起自己，專心撰寫《施政報告》。」



林鄭致辭中亦談及，香港享有作為成熟普通法體制地區的優勢，可以向一帶一路的國家提供法律服務，又指人工智能等科技有助提升法律質素，例如發展機密法律文件數碼化、網上法律服務等法律科技。她指本地大學已積極投入各種創新科技，如人工智能、面部辨識等，政府會繼續投放更多資源，支持科技初創企業發展。



另外，林鄭昨日又出席鄉議局國慶酒會，鄉議局主席劉業強致辭時強調，鄉議局強烈譴責任何鼓吹港獨行為，指港獨無任何討論空間，認為要增加年輕人對國家民族認同，便不會出現「港獨」思潮。



她在傍晚出席活動後被問及，民望下跌是否反映處理超強颱風「山竹」的善後工作有不足。她說，所有善後工作一定有改善空間。又指《施政報告》對香港未來發展很重要。她指，自己已經減少出席公開活動，因籌備下月十日發表的施政報告，面對外圍經濟波動，特別要減低中美貿易戰等影響。



