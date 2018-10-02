﻿西九站毗鄰商場人頭湧湧 黃金周消費勁 來港高鐵班班爆

十‧一國慶黃金周長假期昨天開始，大批內地旅客乘高鐵來港消費。港鐵主席馬時亨預計，昨日是高鐵開通九日以來第一個高峰期，約八萬人次乘高鐵出入境，達到平日上限目標。有旅遊業界形容，十‧一入境人次相當理想，預期未來業界繼續受惠於高鐵通車，訪港人次將勁升。



十‧一黃金周吸引不少內地客乘坐高鐵從西九龍站入境。港鐵主席馬時亨表示，車站昨早運作暢順，又引述乘客稱感覺良好，預計昨日有六萬人次乘高鐵南下來港，另兩萬人次坐高鐵北上離港。他強調，高鐵首星期客量雖未達標，不應以短時間的數字衡量。昨天所見，高鐵站人頭湧湧，鄰近車站的商場圓方亦有大批內地人消費。



旺區酒店全獲預訂



香港入境團旅行社協會主席吳光偉預計，黃金周每日平均超過二百團抵港，今年罕有十月三日及四日仍有旅行團來港，顯示高鐵開通為交通帶來便利。他提到，內地不少旅行社暫未掌握高鐵資料，故推斷未來訪港旅客將陸續增多。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，按酒店業業界反映，大部份位於商業購物旺區、四星至五星的酒店房間已全獲預訂，估計昨天和今天是內地客訪港的高峰期，又稱高鐵便捷，對消費力高的旅客有一定吸引力，可帶動更多自由行旅客來港，刺激消費。



金飾及潮物生意旺



周生生大中華區營運總經理劉克斌表示，國際金價自八月中下跌，吸引旅客入貨，預料黃金周生意額比去年同期有一成或以上增長。珠寶店Lily Collection負責人陳華浩稱：「今年氣氛明顯好咗，好多內地年輕人都想試下落嚟玩。」他稱，昨天的客源以內地年輕女子為主；對比金飾，她們較喜歡別具特色的精細鑽石及寶石，預料未來數天的營業額將更可觀，較去年同期有近兩成增長。



專營潮流產品的JC Shop負責人莊天頌透露，昨天最高單一消費額達一萬元，貨品以科技潮物最受歡迎，他稱自動行李篋的銷情理想：「一日賣出五個，內地年輕顧客都好捨得使錢落啲未聽過嘅嘢度。」



此外，亦有不少香港市民趁假期乘高鐵往內地遊玩，市民潘小姐首次乘搭高鐵，昨日早上由西九龍站前往汕頭。她表示，以往由汕頭搭直通巴士來港需時四小時以上，現在乘搭高鐵節省一半時間，價錢亦相若，故下次亦會選搭高鐵。



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