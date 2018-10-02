﻿印尼海嘯逾千二死﻿﻿ 疑60人仍埋酒店下﻿

印尼上周五發生地震，引發六米高海嘯，至今造成一千二百多人死亡。重災區帕盧市一間酒店倒塌，疑有超過六十人被困瓦礫之下，他們發出求救聲，但救援人員缺乏機械裝置，只能徒手挖掘，至今過了救人的黃金七十二小時。印尼總統向國際求援，期望加快救人。



上周五印尼中蘇拉威西省五時許發生連續地震，最強一次地震錄得黎克特制七點五級，在一小時後引發海嘯席捲海岸地區。截至昨日，至少有一千二百零三人死亡，逾五百人重傷，死傷者主要在首府帕盧市(Palu)，距離震央只有八十公里。當地數千座房屋、酒店、橋樑損毀，機場跑道及塔台亦受損，部分跑道封閉。



總統向國際求援



帕盧市羅亞羅亞酒店(Roa-Roa)全棟倒塌，至今只有兩人獲救，但該酒店有八十間房，老闆稱或有超過六十人被困在瓦礫之下，大堆石屎下傳出求救聲。印尼政府表示，由於道路損毀，通訊設備受損，重型機械難以運送至災區展開挖掘工作，救援人員只能徒手挖掘。現時已過黃金救援的七十二小時，受困災民缺水缺糧，情況危急。



有當地網民上載的片段，可見帕盧市在周五當地時間傍晚六時，仍有大量市民在海灘附近準備節慶活動，豈料海嘯突然襲來，轉眼間已席捲海岸地區，巨浪衝毀附近樓房，多人走避不及被淹沒，道路上的行駛中的車輛也被沖走撞向大樓，現場一片哀嚎。



附近地區多個村莊發生多宗山泥傾瀉，令數百人被埋。離震央不遠的棟加拉，人口約三十萬，因通訊設備受損而災情未明，但據印尼紅十字會拍到棟加拉郊區片段，顯示房屋被變成一堆瓦礫，損失慘重。印尼總統維多多周日赴災區視察，指示救援人員二十四小時在帕盧市挖掘營救被埋民眾，又授權當局接受國際救援，期望救出更多受害者。







