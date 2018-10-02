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皇崗入境車道大擠塞 內地客圖徒步行來港

2018-10-02 列印
■落馬洲管制站大塞車，準備來港的內地客被迫落車徒步前行。
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　　十‧一黃金周假期開始，中港跨境交通出現高峰期，其中深圳皇崗口岸入境香港的車道，昨日清晨一度嚴重擠塞，入境香港車輛大排長龍，大批旅客滯留，有人索性落車行路來港。

　　塞車期間，部份過境巴士乘客不耐煩，未到站便落車。近二百名趕時間、趕飛機的內地客拖着行李下車，企圖步過跨界橋－「中英橋」來港；由於該橋屬禁區兼只准行車，香港警察一度築起封鎖線。直至昨日中午，關口運作回復正常。

　　有內地網民在微博發帖大呻：「今天，皇崗口岸，淪陷了。人們坐不上車，自己從大陸關走去香港關過關，去香港的人，太多了！三個小時都過不了關。」

　　有網民質疑大塞車與過境私家車數目太多有關。旅遊業議會總幹事陳張樂怡亦指，大部份旅行團因方便和化算，選擇從皇崗經落馬洲抵港，在深圳口岸集合，坐黃巴士過來。

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