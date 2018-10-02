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﻿美股中段升243點

2018-10-02 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報二六七○一點，升二百四十三點；納指則報八○八○點，升三十四點。滙控美國預託證券價格見六十八點八七港元，跌零點三三港元；騰訊則見三百二十二點四三港元，跌零點七七港元。紐約期金報每盎司一千一百九十三美元，跌三點二美元。
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