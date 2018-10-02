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譚耀宗促林鄭任內完成23條立法

2018-10-02 列印
　　全國人大常委譚耀宗譚耀宗昨日出席國慶酒會活動，他表示廿三條立法是憲制責任，希望本屆政府任期內可完成立法工作。譚耀宗在酒會後見傳媒時表示，廿三條立法有其根據性和複雜性，他希望特區政府盡早為此做準備，讓公眾明白廿三條立法的憲制責任，並期望在本屆政府任期內完成工作。他又指，「自決」等名詞的背後隱含「港獨」的意義，呼籲不要再運用，以免引起一些人擔心是在進行危害國家安全的活動，或存有港獨意味。

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