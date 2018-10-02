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男子涉噴黑漆刑毀13國旗被捕

2018-10-02 列印
　　上周六觀塘茶果嶺道麗港城刑毀國旗案，警方前午約五時，在觀塘茶果嶺道以涉嫌刑毀拘捕一名五十一歲姓黃男子，並於其單位內檢獲一罐噴漆、兩把生果刀、兩把剪刀及一串鑰匙，懷疑與案有關，被捕男子仍被警方扣留及調查其動機。

　　案發於上星期六晚上約十時，警方接報指，茶果嶺道麗港城行人路外掛欄杆上國旗被人破壞。警員到場時涉案者已逃去，經調查後發現附近一帶共有十三支掛在圍欄上的國旗，遭人噴上黑色漆油及撕毀，案件列刑事毀壞處理。

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