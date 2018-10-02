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荃灣鼠患嚴重 區議員抨監察有漏洞

2018-10-02 列印
　　荃灣區鼠患指數達百分之八點二，遠高於全港平均水平。

  荃灣區議員陳恆鑌批評現時的鼠患監察指標有漏洞，因為政府提供的鼠餌不夠吸引，區內河背街、川龍街及眾安街等鼠患黑點多食肆，老鼠都選擇食那些較為「美味」的食物，不吃鼠餌。因此雖然食環署在區內每條街道都擺放鼠餌，但不夠吸引，仍未能解決鼠患問題。他建議政府可選用較吸引的鼠餌，或轉用其他方法，例如液態鼠餌。

　　荃灣區議會副主席黃偉傑指今年的確多了市民投訴見到老鼠，又表示食環署有增加人手滅鼠，但力度仍須加強。



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