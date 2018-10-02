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兩口罩漢光天化日淋藥房紅油

2018-10-02 列印
■現場為灣仔道五十九號地下一藥房。
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　　灣仔一間藥房被兩歹徒淋油刑毀。昨午一時許，兩名分別穿着黑及白色上衣，並穿戴口罩的男子，各持一個藍色膠桶抵灣仔道五十九號地下的一間藥房門口，大喝一聲後即將膠桶內的紅漆油潑淋門口的貨架貨物上，然後棄下膠桶逃去。當時店門外有途人見狀嚇得連忙閃避。

　　警方接報後到場調查，有車CAM拍得歹徒犯案經過。案件列作刑事毀壞處理，並將調查歹徒動機。

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