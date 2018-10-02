  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 港聞

赤柱監獄外車禍 司機酒駕被捕

2018-10-02 列印
■七人車右車頭損毀。
Previous Next

　　港島南區赤柱監獄附近發生涉及醉駕車禍，昨清晨七時許，一輛由四十七歲姓余司機駕駛七人車，空載沿黃麻角道往赤柱方向行駛，當駛至赤柱監獄附近時，與一輛載着乘客新巴迎面相撞。

　　意外中，七人車右車頭損毀，輕傷姓余司機在消防員接報到場前已自行爬出。事後與六十六歲姓黃輕傷車長同送院，巴士上乘客僅受虛驚。七人車司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被警員拘捕。警員將七人車拖往鰂魚涌汽車扣留中心待驗。受意外影響，黃麻角道近赤柱監獄的全線一度須封閉約半小時。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd