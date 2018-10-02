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團體促增交津紓困

2018-10-02 列印
　　繼早前港鐵、巴士、龍運及的士申請加價後，中電及港燈昨亦宣佈自明年一月一日起加價，加幅分別為百分之二及六點八。民間監管公共事業聯委會發言人蔡耀昌認為，特首林鄭月娥應在《施政報告》中調整交通津貼的力度，以解民困。

  早前多項公共交通事業宣佈或申請加價，九月初，九巴及龍運向運輸署申請加價八點五個百分比，期望於明年一月落實；市區的士業界亦於九月中申請加價八點五個百分比，落旗收費由二十四元增加至三十元，其後每次跳錶加兩毫。昨日，新大嶼山巴士公司又申請票價上調九點八個百分比。意味着明年市民的交通費用將明顯增加。

  

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