  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 港聞

﻿Jetso App 送BEAUSTYLE 二人頭肩頸按摩養生護理療程

2018-10-02 列印
Previous Next

　　頭條Jetso App送你BEAUSTYLE二人頭肩頸按摩，養生護理療程，總值$68,000！

　　返工望電腦、放工又撳手機，長期做「低頭族」，好容易令自己嘅頭部同頸部疲勞，長期姿勢唔好仲有機會受傷！o依家玩Jetso App就幫到你啦，只要答啱簡單問題就可以去BEAUSTYLE同一位朋友一齊享受肩頸痛症護理療程（價值$1,360、名額50個）。呢個護理專係針對長期使用電腦同低頭用手機而導致嘅肩頸痠痛，以整全嘅按摩技巧幫你膊頭鬆一鬆，解除繃緊狀態、護理筋肉勞損！佐敦、旺角、元朗同美孚都有分店，夠晒方便。

　　o依家就叫埋朋友一齊Scan個QR Code玩Jetso App啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd