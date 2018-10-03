﻿拳手老千重囚45個月 假車保詐騙真意外揭破

一個犯罪集團以低於市價汽車保險作招徠，在網上大賣廣告，誘騙保款後不為客人投保。該集團一年內騙取三百五十七名車主共一百三十三萬元保金，直至有客人遇上交通意外甚至撞死人，才揭破騙局，有車主須自掏腰包賠償十一萬元。涉案主腦上周在區院認罪，法官李慶年昨天斥被告行為令有關車主惶恐和焦慮，且不能索償，判被告入獄四十五個月。



有襲擊傷人案底的被告劉兆濤，二十九歲，報稱為職業拳手，案件審訊前承認兩項欺詐及一項拒捕罪名。大狀為其求情時指被告並非主謀，法官李慶年卻指針對被告的證據強而有力，亦不接納被告非主腦的說法，指他由被捕至認罪的兩年間從未提過主腦另有其人，案情顯示其角色極為重要。



法官認為，案情顯示被告精心策劃汽車保險詐騙，有預謀有組織地執行計劃，包括在網上大賣廣告，以平價招徠，並促使詐騙得來的錢存入不同戶口，然後迅速提走逃避追查。作案十一個月後，因有車主索償而被識破，他仍以另一公司名義詐騙，加重刑責。



網上大賣廣告：平價車保



法官指，被告的行為對正當營運的汽車保險公司造成負面影響，打擊市民信心，亦影響汽車保險制度及公眾利益，更有最少三名被騙車主因交通事故得不到有效保障，其中一人更要自掏腰包十一萬作賠償。



案情指，不少車主於一五年年底起收到一名「Joe Chan」的促銷汽車保險電話，至前年三月Joe代表「立成」在網上平台賣廣告，稱「立成」提供「特平汽車保險」及「24小時電話報價服務」，車主只需提供個人及車輛資料，便可取得「立成」報價單，車主同意投保後，便按Joe指示付款，其後會收到看似是昆士蘭聯保、中國平安及東京保險等發出的汽車保險單。



有苦主賠11萬



警方調查期間獲運輸署協助，取得一五至一六年申請行車證的車主記錄，再與涉案保險公司核對是否有真實保單存在，逐一與懷疑受騙個案的車主聯絡，才確定受害人數。另外，被告以電話卡與車主聯絡，令警方難以追查其下落；警方調查期間，發現有人午夜時分於觀塘及九龍灣一帶透過自動櫃員機將涉案現金提走，遂派員深夜守候，結果前年十一月在駿業街截停被告。警方在劉的住所發現涉案銀行戶口的提款收據及轉帳單，亦發現「Joe Chan」的名片。