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國慶日24萬內地客入境升兩成

2018-10-03 列印
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　　政府公佈十‧一國慶日內地訪港旅客為二十四萬多人次，較去年升兩成。高鐵西九站國慶日有七萬八千多人次出入境，其中五萬七千多人為內地訪客，是高鐵香港段開通超過一星期以來最高，但仍比政府預期的八萬人次少。

　　港鐵主席馬時亨說，國慶日經西九龍站出入境的數字，已非常接近政府客量預測，但指通車初期的數字未能作準，認為現時巿民只是未了解高鐵的便利，相信日後配合宣傳推廣，未來客運量會大增。行政長官林鄭月娥表示，有關預計並非目標，而是「最佳估算」，但亦要視乎不同因素包括班次等，她希望高鐵每日可接載逾八萬人次，並相信日後當西九文化區啟用，會吸引更多旅客，不擔心高鐵香港段的財政狀況。

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