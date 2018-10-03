野牛母子迷路困引水道

一對黃牛母子疑覓食誤入荃灣一條引水道（見圖），被困五小時才安全獲救。昨晨九時許，有女村民路經荃錦公路近大橋村對開的引水道時，發現一對黃牛母子被困，擔心母子有危險，於是報警。



消防員到場時，黃牛母子一度失去蹤影，消防遂收隊離去。至中午十二時許，該女村民再路經上址，發現黃牛母子再出現，被困於深兩米闊三米的引水道；她再次報警，並在路口等候救援人員。消防及漁護署等十多名人員到場，取起一塊米半長木板，走下引水道阻擋母子去路，再引領牠們至兩公里外的引水道盡頭出口。至昨午二時許，黃牛母子成功經梯級步回地上，牠們沒有受傷。脫困後，牛媽媽帶領兒子重返大自然繼續生活，救援人員亦全部撤離。



