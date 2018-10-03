消防員到場時，黃牛母子一度失去蹤影，消防遂收隊離去。至中午十二時許，該女村民再路經上址，發現黃牛母子再出現，被困於深兩米闊三米的引水道；她再次報警，並在路口等候救援人員。消防及漁護署等十多名人員到場，取起一塊米半長木板，走下引水道阻擋母子去路，再引領牠們至兩公里外的引水道盡頭出口。至昨午二時許，黃牛母子成功經梯級步回地上，牠們沒有受傷。脫困後，牛媽媽帶領兒子重返大自然繼續生活，救援人員亦全部撤離。
野牛母子迷路困引水道
消防員到場時，黃牛母子一度失去蹤影，消防遂收隊離去。至中午十二時許，該女村民再路經上址，發現黃牛母子再出現，被困於深兩米闊三米的引水道；她再次報警，並在路口等候救援人員。消防及漁護署等十多名人員到場，取起一塊米半長木板，走下引水道阻擋母子去路，再引領牠們至兩公里外的引水道盡頭出口。至昨午二時許，黃牛母子成功經梯級步回地上，牠們沒有受傷。脫困後，牛媽媽帶領兒子重返大自然繼續生活，救援人員亦全部撤離。
拳手老千重囚45個月 假車保詐騙真意外揭破
一個犯罪集團以低於市價汽車保險作招徠，在網上大賣廣告，誘騙保款後不為客人投保。該集團一年內騙取三百五十七名車主共一百三十三萬元保金，直至有客人遇上交通意外甚至撞死人，才揭破騙局，有車主須自掏腰包賠償十...
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美艦闖南海遭華戰艦驅逐
美國軍艦「德凱特號」周日（9月30日）駛入中國宣稱擁有主權的南沙群島南薰礁及赤瓜礁十二海里範圍。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美軍官員指，當時德凱特號遭一艘中國驅逐艦發生「不安全互動」，幾乎相撞。 CNN引述美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）發表聲明說：「一艘（解放軍）旅洋級驅逐艦在南中國海南薰礁附近，不安全和不專業地駛近『德凱特號』（USS Decatur）。」 布朗表示，當時這艘旅洋級驅逐艦「採取愈來愈近迫的動作，並對德凱特號發出駛離此一海域的警告」，並說中國驅逐艦迫近到德凱特號前方約四十一米之內」，迫使德凱特號採取技術動作以防撞擊」。但布朗強調...
2018-10-03
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齊奪諾貝爾物理學獎 美加法學者研激光學
二○一八年諾貝爾物理學獎由美國、法國、加拿大三名研究激光物理學學者獲得，分別為阿什金（Arthur Ashkin）、穆魯（Gérard Mourou）及斯特里克蘭（Donna Strickland）。瑞典皇家科學院表示，三人在激光物理領域取得突破性發明。阿什金將獲得五十萬美元獎金，其餘五十萬由另兩位瓜分。 阿什金現年九十六歲，是諾貝爾獎最年長的得獎人，他發明的光鑷工具能夠夾住微小物，利用激光光束來抓取粒子，原子以及分子，用來檢驗和操控病毒，但不會令細菌受損。穆魯和斯特里克蘭的科研突破為實現更短及能量更高的激光脈衝打下基礎，方便日後工業及醫學上應用。 歷來第三位女性獲獎 斯特...
2018-10-03
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外望煙花海景 君臨天下淡雅裝潢時尚大廳
港鐵九龍站上蓋豪宅，交通方便，配套完善，向來備受用家及投資客青睞。今次為大家介紹君臨天下的3房1套單位，實用面積1076方呎，向正南方，可望維港煙花海景。 君臨天下共有3座，於2003年入伙，...
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鮑威爾：毋須放棄循序漸進加息 杜指升122點 再創歷史新高
美股杜瓊斯工業平均指數，周二再創新高。受到英特爾股價急升超過4%刺激，杜指曾高見26780點，今晨四時收報26773點，升122點，再創收市新高；納斯達克指數收報7999點，跌37點。 受意大...
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溫布萊爆發 聖劍對決
今晚歐聯上演兩場進攻大戰，熱刺於B組主場火併巴塞隆拿；C組有利物浦作客硬撼拿玻里。雖然四隊都有令人聞風喪膽的進攻三叉戟，但每隊皆有一位鋒線主角在今季脫穎而出，當中擺脫疲勞的熱刺中鋒哈利卡尼，就會和狀態大勇的巴塞王牌美斯，一起於福地溫布萊球場交鋒，預料和氣收場。 （Now643、有線603、604台周四凌晨3:00直播） 美斯第二次於溫布萊登場，上次就是一○至一一球季歐聯決賽，當時他攻入一球兼踢出職業生涯其中一場代表作，帶領巴塞3:1擊敗曼聯，在此留下美好回憶。雖然球隊近三輪西甲僅得兩和一負，惟這名阿根廷前鋒保持高水準期間收錄一球、兩助攻。 美斯卡尼各有千秋 此子矢言...
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舞藝連場 韓國文化節
一年一度的《韓國十月文化節》又來了！今年以「全新開始」為主題，炮製超過三十場舞蹈表演、藝術展覽、電影節和飲食文化等活動，而文化節也一如以往大部份節目免入場費，好讓公眾零負擔地體驗韓國文化！ 焦...
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傳拍《多功能》遲到 激嬲煒哥 直擊楊千嬅零NG輕鬆煞科
影后楊千嬅闊別TVB十七年、寧願犧牲湊仔時間，都要接拍陳寶華擔任總監製嘅重頭新劇《多功能老婆》，全因為有好劇本、好拍檔，就算後期影視兩邊踩48小時，星媽都無怨言。豈料新劇卻「臨尾香」，有指千嬅打孖拍戲...
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社論——各讓最後一步 解「對沖」死結
被特首林鄭月娥形容為三座「大山」之一的強積金與長服金及遣散費對沖安排，一直是勞資雙方的爭拗熱點，上屆特首梁振英提出取消機制，未能取得勞資接受，直至昨天，傳出行政會議通過取消強積金對沖方案，政府「落水」比之前深，而補貼僱主的年期亦加長，為解決問題帶來曙光，現在需要勞資互讓互諒，才能為對沖安排劃上句號。 據傳媒得悉，行政會議通過政府補貼僱主的金額，將由原先的一百七十二億元，加碼至接近三百億元，而補貼僱主年期由十二年延長至二十五年。有工會人士初步認為做法可取，僱主代表亦形容方向可取。 值得注意的是，在政府注入更多公帑和拉長補貼期之後，估計未有足夠結餘支付長服金和遣散費的中小微企的...
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頭號目標——上海大師 一注單W
筆者與同文亨利一樣，投注風格都是盡量避開公眾熱門。不過博邊線的大冷門，其實勝出率較低，若只收回一注P，回報不過四五倍，況且命中率也不會太高，故有時遇上實力突出而又有近四五倍的半熱門時，博一注單W可能比...
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