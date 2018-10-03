被特首林鄭月娥形容為三座「大山」之一的強積金與長服金及遣散費對沖安排，一直是勞資雙方的爭拗熱點，上屆特首梁振英提出取消機制，未能取得勞資接受，直至昨天，傳出行政會議通過取消強積金對沖方案，政府「落水」比之前深，而補貼僱主的年期亦加長，為解決問題帶來曙光，現在需要勞資互讓互諒，才能為對沖安排劃上句號。 據傳媒得悉，行政會議通過政府補貼僱主的金額，將由原先的一百七十二億元，加碼至接近三百億元，而補貼僱主年期由十二年延長至二十五年。有工會人士初步認為做法可取，僱主代表亦形容方向可取。 值得注意的是，在政府注入更多公帑和拉長補貼期之後，估計未有足夠結餘支付長服金和遣散費的中小微企的...

2018-10-03