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﻿美股中段升99點

2018-10-03 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指報二六七五一點，升九十九點；納指則報八○二四點，跌十二點。滙控美國預託證券價格見六十八點二八港元，升零點五三港元；騰訊則見三百一十六點一二港元，跌零點八八港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百零八美元，升十六點三美元；紐約期油則報每桶七十五點一七美元，跌零點一三美元。
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