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學生愛「食蕉」被老師評等如食屎

2018-10-03 列印
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　　小學生的功課有不少開放式的題目，有教師疑不滿學生在功課上寫「我最喜歡的活動：『食蕉』」，並打上大交叉，要求家長在題目上方簽署。涉事家長在社交網站facebook群組「利萬車牌」發帖文，質疑老師為何無法接受「食蕉」為學生喜歡的活動，事件引起網民熱議。

　　發帖者遂致電查詢，豈料老師竟回應稱：「食蕉等如食屎」，認為學生不尊重自己，惟涉事家長持相反意見，認為小朋友只是單純喜歡吃蕉，坦言等待香蕉成熟是一個過程，又指老師要求學生作答「看書」是自欺欺人，令功課目的為自我介紹失去意義。不少網民認為小朋友想法簡單，只是成人將想法加諸在小朋友身上。



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