﻿銀行家控施榮懷﻿﻿迫交「誠意金」﻿

全國政協委員施榮懷（見圖）與胞兄今年八月以家族公司名義入稟高院，指稱一一年在一名銀行家游說下，投資內蒙古金礦，多年未見回報，要求對方按協議支付五千六百二十五萬元人民幣。被告銀行家上周五入稟反擊，指控施六年前利用有背景人士，迫他交出三百萬港元「誠意金」，並要脅他保證其金礦投資有利潤回報，否則會被「人間蒸發」。他要求法庭下令施等人償還款項，並進一步或交替地賠償損失。



原告人為曾任雷曼投資總經理的資深銀行家黃正謙，被告人依次為施榮懷、施家族公司僱員陳迅雷、陳友人蔣建友及人稱「福哥」的郭先福。原告聲稱蔣的「江湖」背景複雜，郭亦有背景。



入稟狀稱，黃約於一〇年底獲悉內蒙古一金礦項目得到國家領導人支持，金礦由「烏拉特中旗海辰金圖古日格金礦有限公司」全資擁有，該公司由本港添寶華有限公司全資擁有。黃告知陳迅雷，陳向施及蔣介紹。最終黃、施兩人投資，其後蔣亦參與。三人分別以公司及個人名義購入添寶華共二成半股份，總額約五千九百三十萬港元；其餘七成半股份由添寶華法人代表持有。



後來法人代表私下出售全數股份並退出，有潛在第三方買家願作價七億五千萬元人民幣購入添寶華全部股份。當時黃正謙代施榮懷公司持有百分之七點五股份，他決定與施簽署臨時股權轉讓協議，同意以五千六百二十萬元人民幣收購施名下公司持有的股份。若上述全數收購股份的交易告吹，黃將無條件歸還股份，惟兩宗交易均無成事。



一二年十月八日，施致電黃，通知對方不再接受股權轉讓的方案。黃於翌日到施的辦公室商討，陳、蔣及郭均在場。黃發現施等人設局以威脅手段，迫使他向四人付款，又拒讓他離開。施、蔣兩人更揚言，若黃不保證投資有回報，便會被「人間蒸發」，及後又多次滋擾他，迫使他於十月底不自願地交出三百萬元「誠意金」，黃在同年十一月報警。



