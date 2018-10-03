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建造業創科基金接受申請

2018-10-03 列印
■發展局與建造業議會簽約。
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　　政府年初宣佈預留十億港元成立建造業創新及科技基金，發展局昨日正式與建造業議會簽約，公佈詳細申請框架，並開始接受申請，申請者可就建築信息模擬、創新建築科技、組裝合成建築法及預製鋼筋申請資助。

　　基金部份項目，以配對模式資助，最多可獲七成資助，而本土發明或本地開發產品，最多可獲七成五資助。預製鋼筋項目及建築信息模擬培訓方面，每名申請者可獲上限分別為八十萬及二十萬的資助；基金也會資助學生及從業員進修及培訓，每名申請人每年最多可就十個課程獲三十萬元資助。另外，合資格的承建商，每個項目最多更可獲七百五十萬元資助。

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