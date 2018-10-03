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工人突暈倒 魂斷停車場

2018-10-03 列印
■現場為啟祥道二十二號一幢商業大廈一停車場。
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　　九龍灣一個翻新中的停車場工地，昨發生觸電死亡疑雲。昨晨十時許，五十歲姓蘇工人被同事發現倒臥在工作間地上，面部呈瘀黑及身旁有電線，懷疑他觸電報警。

　　消防及救護員接報到場將昏迷事主送院，其後證實死亡。警方及消防調查，未有發現漏電，醫生檢查死者亦並無觸電跡象，警方懷疑事主因病暈倒失救。案件列有人暈倒後送院時死亡處理。
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