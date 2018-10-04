拍戲以陰陽合同逃稅 范冰冰罰繳10億贖罪

內地女星范冰冰逃稅案件，官方調查結果出爐！國家稅務總局及江蘇省稅務局證實，范冰冰在電影《大轟炸》中以分拆合同（俗稱陰陽合同）逃稅，須限期內繳清欠稅連罰款共八點八三億元（人民幣下同，折合約十億港元），否則將面臨刑責。范「人間蒸發」近四個月後在微博發致歉信，指「深感羞愧、內疚」。



發聲明表歉疚



新華社報道，范冰冰在電影《大轟炸》拍攝過程中實收片酬三千萬元，其中一千萬元有申報納稅，另二千萬元以分拆合同（陰陽合同）逃稅六百一十八萬元，少繳營業稅及附加一百一十二萬元，合共七百三十萬元。此外，還查出她及其任法定代表人的企業少繳稅款二點四八億元，其中偷逃稅款一點三四億元。



對上述行為，江蘇省稅務局依例向她追繳稅款二點五五億元，加收滯納金零點三三億元；對其採取分拆合同手段隱瞞真實收入等多項偷逃稅款行為罰款五點九五億元，即范冰冰合共須繳交八點八三億元。



經理人供出銷毀帳簿



九月三十日，江蘇省稅務局已要求范冰冰收到處罰決定後，若如期繳清，則不追究刑責。根據內地法例，若逾期未繳，涉案人會被移送公安處理。六月，在稅務機關對范冰冰及其經理人牟X廣所控制的公司展開調查期間，牟指使公司員工隱匿、故意銷毀公司會計憑證、會計帳簿，阻撓調查，涉嫌犯罪。現牟等人已被公安採取強制措施，案件正在偵查中。



自五月底與男朋友李晨現身美國機場後，范冰冰銷聲匿跡近四個月，昨天更新微博亦發致歉信承認逃稅。她稱：「經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省……對自己的所作所為深感羞愧、內疚……」她又稱：「每一點成績的取得，都離不開國家和人民群眾的支持。沒有黨和國家的好政策，沒有人民群眾的愛護，就沒有范冰冰。」她說辜負了國家的培養、社會的信任及影迷的喜愛，四度向公眾道歉。



最先踢爆內地藝人以「陰陽合同」潛規則逃稅的前央視主播崔永元，引發內地部門調查范冰冰。崔永元昨天在社交網發文：「事實再一次證明，《大轟炸》就是大欺詐，參加欺詐的目前已有一人受到處罰。」



