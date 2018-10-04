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黃遠輝指鐵路上蓋建公屋是好事

2018-10-04 列印
　　新一份《施政報告》下周出爐，消息指，政府擬在部份鐵路上蓋項目透過地契條款，規定發展商興建一定比例的公營房屋。

　　房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝表示，相關做法是好事，可以紓緩公營房屋不足的問題，不過須考慮鐵路需要一定造價，因過往採用「以地養鐵」，過去鐵路上蓋的項目均是私營房屋。

　　他又指，有呼聲要求增加公營房屋，但私人住宅亦有好多人「捱貴租、供貴樓」，當中包括二十一萬的劏房戶，當租金上升，他們的壓力會很大。因此他認為要小心處理市場訊息，希望增加公營房屋的同時，亦不希望忽略市場上的私樓租戶。

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