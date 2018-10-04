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三豪宅爆竊 疑同一幫人所為

2018-10-04 列印
　　山頂、赤柱及跑馬地三豪宅單位，在十二小時內先後被夾萬黨潛入爆竊。昨午十二時，山頂和福道十四號三層高獨立別墅，外傭進入已到加國讀書的少主房間打掃，赫然發現窗口被撬開，一個小型夾萬失蹤，通知女主人（五十六歲）報警。

  警方到場，在別墅三百米外山邊檢回夾萬，但未見賊蹤。法國籍戶主經點算，證實失去首飾財物逾五萬元。

　　赤柱大潭水塘道的陽明山莊十座一個單位，昨晨七時許，菲籍（四十三歲）女傭起牀後，發現屋內凌亂，懷疑遭爆竊報警。

  警員發現窗口被撬，主人房一個夾萬打開，內裏財物盡失，由於姓劉女戶主不在港，損失有待點算。

　　另外，跑馬地布力徑柏徑苑一幢三層高獨立屋，前晚十時，四十歲菲傭聽異聲查看時，發現三名男子翻過圍牆逃往後山，通知保安員報警。警員到場戶主經點算證實沒有損失。三宗案件警方疑同一幫所為，將翻看「天眼」追緝。

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