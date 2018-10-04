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﻿美股中段升164點

2018-10-04 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二六九三八點，升一百六十四點；納指則報八○四四點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見六十九點二港元，升一點二五港元；騰訊則見三百一十五點八二港元，跌零點一八港元。

  紐約期金報每盎司一千二百零三點六美元，跌三點四美元；紐約期油則報每桶七十五點五一美元，升零點二八美元。
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