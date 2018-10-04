﻿美股中段升164點

美國先後和墨西哥及加拿大達成新的貿易協議，不過美國總統特朗普稱，美國目前還不可能和中國進行新貿易協議談判，因為「他們仍未準備好」。另外媒透露，白宮曾考慮停止向中國簽發學生簽證，不過擔心此舉可能引發重大衝擊而暫時擱置。 就美國和加拿大達成新的貿易協議，特朗普周一發表講話時提到中美貿易戰，他稱「中國很希望談判，但我認為實在是太早，現在不能談，因為他們未準備好。」他又指美國向中國貨品徵收的關稅暫未動搖中國的意願，「因為他們剝削了我們很多年，這不可能很快成事」。 《金融時報》引來自白宮的消息，白宮認為中國干預中期選舉，又指中國留學生中不少是間諜，白宮幕僚米勒曾就此向特朗普建議，停止...

2018-10-04