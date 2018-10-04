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威院疑錯打五倍藥 男嬰危殆

2018-10-04 列印
　　沙田威爾斯親王醫院爆醫療事故。據悉，一名約二十九個月大、植入永久心臟起搏器的男嬰於上月三十日因心臟問題到威爾斯親王醫院求診時，期間獲處方心臟藥物「Atropine」，但懷疑醫護人員錯誤處方，為男嬰注射的藥量比擬定的多五倍，令男嬰一度陷入昏迷。經院方搶救後，男嬰心跳恢復正常，轉送瑪麗醫院，現時情況危殆。院方向病人家屬致歉，並繼續與家屬保持聯絡，提供支援。醫管局指會成立委員會調查事件。



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