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GOGOVAN宣佈加入轉數快

2018-10-04 列印
　　網上貨運物流平台GOGOVAN宣佈，加入快速支付系統「轉數快」，客戶能以電子支付形式，代替現金付款。GOGOVAN亦向旗下以「轉數快」完成的交易的司機，提供每宗交易五十元補貼，該公司創辦人期望新用戶可增兩成。

　　GOGOVAN昨日宣佈與滙豐銀行合作，提供「轉數快」付款服務，客戶毋須再以現金付款，令無現金服務涵蓋至所有該公司的商業及個人用戶。所有GOGOVAN用戶及旗下超過四萬名登記司機均可免費使用「轉數快」，毋須作任何註冊、登記或增值。

　　另外，所有GOGOVAN登記司機於本月內，每完成一張「轉數快」交易，可賺取額外五十元的補貼。

　　GOGOVAN聯合創辦人Reeve Kwan表示，預計首年將有約百分之三十定單以「轉數快」完成交易，期望公司的新用戶增兩成。

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