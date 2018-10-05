﻿名博客爆料：商廈內遭蒙頭帶走 范冰冰被捕前 擲二百萬算命

內地女星范冰冰捲入「陰陽合同」避稅風波，一度人間蒸發四個月，前天首度在社交網站微博公開發表道歉信，承認逃稅，同日遭有關部門重罰繳交欠稅兼罰款八點八億元人民幣（約十億港元）。據內地知名體育博主「辣筆小球」昨天在微博上爆料，詳述范冰冰被捕的經過，指范在江蘇省花二百萬元找名號「小神仙」的算命師傅問前途期間，突遭警察「笠頭套」帶走，即時押返北京，但相關帖文出現不久就消失。



據帖文指，范冰冰被捕時身處江蘇省南京市德基廣場二十樓的算命場所「普慈堂」。被形容「早已經寢食難安」的她，為求知禍福，在德基廣場老闆吳鐵軍安排下，以二百萬人民幣報酬找「小神仙」沈愛栩算命兼問前程。消息指，此次逮捕行動由北京警察主導、南京警察協助，警察在二十樓時給范冰冰戴上頭套，再搭電梯至停車場，直接開車將她押送北京。



收押密室無法入睡



據悉，逮捕行動必須保密，德基廣場內閉路電視拍攝到的畫面被警察刪除。范冰冰被押走期間一度內急，警方於是將休息區的廁所清場，讓范入內使用。其後，范冰冰一直被羈押在北京，直到與當局就補稅金額達成一致。



范冰冰在致歉信中，除了向公眾道歉外，亦表示對自己的所作所為深感羞愧、內疚，並透露「最近一段時間，我經歷了從未有過的痛苦、煎熬」。有傳范冰冰消失的一百二十多日期間，住進秘密審理處被專人看管，二十四小時無法關燈，連睡覺時手不能放被窩，環境苛刻。



有關帖文昨早出現不久後消失，「辣筆小球」其後發新帖文稱：「范的事，大家還是少議論吧。」他稱昨日起牀發現有幾則帖文被遮罩，只有其本人才能閱讀，他認為：「范這麼大的事，還是上不了熱搜……」反映官方「希望大家少討論、甚至不討論。」他又重申：「官方這種態度自然有他們的道理。」



「辣筆小球」早前發帖指范與男友李晨已經分手，亦披露范被捕一些事；由於當局未有公開事件，他刪除了相關帖文。據悉，微博專頁「辣筆小球」的帳號用戶為一名姓仇的男子，一九八二年在江蘇南京出生，法學碩士畢業，是中國媒體記者，亦有網名「白衣渡江」，長期活躍於微博，擅長人肉搜索。