﻿算命師「小神仙」被起底 邋遢又夠笨

內地知名體育博主「辣筆小球」爆料，指范冰冰被警察帶走時，正在南京德基廣場內的「普慈堂」，找綽號「小神仙」、名為沈愛栩的年輕算命師算命，花了二百萬人民幣。事件隨即引起網民熱論，「小神仙」迅即成為網上熱搜人物，有網民形容他只是職業「江湖術士」，以口才賺錢。目前沈愛栩的行蹤成迷。



有傳「小神仙」算命靈驗、慕名前往算命的人不計其數，甚至還要排隊。網上資料顯示，沈愛栩於一九九七年在江蘇鹽城出生，在「普慈堂」營業以算命為生，收費「海鮮價」，五百元人民幣起跳，因人而異。據指， 他因佛緣到，三歲開始學習佛法，更有「鹽城小神童」之稱。



涉金錢糾紛



不過，亦有一名自稱是「小神仙」的小學同學指，沈愛栩的真名叫沈愛旭，不僅邋遢而且特別笨，漢語拼音不全，捲入不少金錢糾紛。另外有網民在微博專頁「鹽城那些事」，指有一名自稱「小神仙」的人在當地詐騙，收費高達數萬元，有市民甚至被連環詐騙。