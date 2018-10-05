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胞姊仍未現身 范丞丞出席籃球活動

2018-10-05 列印
■范丞丞昨日現身NBA的宣傳活動。
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　　內地女星范冰冰捲入逃稅風波，「神隱」期間，她出道不久的弟弟范丞丞，一度亦傳出被限制出境，上月他在南京舉行粉絲見面會，在台上疑因范冰冰的事，擔心得兩度哽咽落淚。范冰冰日前透過微博發文致歉，公開承認逃稅，免受牢獄之災，范丞丞昨日則在上海東方體育中心現身，心情輕鬆，更對鏡頭做出V手勢，似乎沒有被姐姐遭罰巨款一事困擾。

球場上表現輕鬆

　　范丞丞昨日按原定行程，出席《NBA球迷日》活動，與成員同穿紅色球衣，配以黑色波褲上陣。他甫出場，瞬即成為全場焦點，粉絲們尖叫聲不絕，他揮手回應。而范丞丞在球場上表現輕鬆，投得兩個三分球，更一度伸脷咬舌，展露萌顏。

　　旁述員表示，范丞丞作為非專業籃球運動員，能在側方投入兩球，有點厲害，「雖然看起來有點緊張，可是范丞丞一點都不怯場，沉着穩定的投球。」

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