﻿沙中線紅磡站月台 ﻿﻿政府同意鑿石屎檢查﻿

沙中線紅磡站月台工程爆出造假醜聞。據消息指，沙中線工程顧問團上周向政府提交中期報告，建議鑿開月台石屎，以檢查鋼筋是否與螺絲帽連接，政府已同意。立法會議員田北辰（見圖）預計，若不鑿石屎檢驗，他會支持泛民在立法會動議使用權力及特權法，促請政府行事。



由土木工程署前署長劉正光、屋宇署前署長許少偉及土力工程處前處長汪學寧三名前署長組成的顧問團。據悉，上周向政府提交中期報告，當中建議鑿開紅磡站月台層石屎，檢查鋼筋是否與螺絲帽連接，理由是未能準確評估有多少鋼筋出現問題，須鑿開石屎以釋疑慮。據指，政府已接納建議，將要求港鐵提交開鑿範圍等細節，期望下月確定位置。



運房局回覆本報查詢時指，政府要求港鐵制訂一套全面及整體的策略，以確認紅磡站擴建工程月台層板等建築結構的狀況，方法包括檢視及核實所有建造記錄、鑿開部份月台層板與連續牆的接駁處進行檢查、進行非破壞性測試和荷載測試等，以釋除公眾對建築結構安全的疑慮。



立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰向本報記者表示，月底前泛民稱會動用權力及特權法調查事件，若政府不鑿開石屎，他將會投支持票。以他理解，政府會請專家研究，在不影響結構安全下，如何大幅度鑿開石屎，政府已調派禮頓在高鐵西九龍站的專家，到紅磡站展開相關工作。田續指，開鑿主要是針對月台頂及底層，檢查頂部有沒有鋼筋未曾連接螺絲帽，而底部則檢查缺了多少條鋼筋。他認為，調查後若發現有兩成地方有問題，可即時作出加固而不拆月台，並繼續工程，應對沙中線工程進度影響不大。



土木工程師倪學仁表示，相信鑿開石屎對工程整體影響不大，因為須鑿的位置所佔空間小，不會阻礙其他裝修。他又認為這是最平和最快的方法，以澄清相關問題。



