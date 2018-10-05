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﻿美股中段挫324點

2018-10-05 列印
　　美國周四股市中段急挫，杜指報二六五○四點，跌三百二十四點；納指則報七八五七點，跌一百六十七點。滙控美國預託證券價格見六十八點八九港元，升零點八四港元；騰訊則見三百零三點七八港元，跌四點六二港元。紐約期金報每盎司一千二百零三點四美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶七十四點八一美元，跌一點六美元。
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