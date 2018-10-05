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警員涉詐騙學資處今提堂

2018-10-05 列印
　　一名現役男警員，涉嫌詐騙罪，被警方落案檢控，今日在西九龍裁判法院提堂。旺角警區重案組人員經深入調查及徵詢法律意見後，上月二十七日在旺角區拘捕一名男警務人員，並控告他兩項詐騙罪。

　　該被捕警員涉嫌於二○一二至二○一五年向學生資助辦事處（現稱學生資助處）申請資助時，隱瞞其財務狀況，以騙取學生資助的金額。

　　警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

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