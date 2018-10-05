孔洞代陶瓷避爆炸 「升呢」鋰離子電池 防患於未「燃」

人類曾不惜犧牲地球資源，以推動科技發展，導致環境問題日趨嚴重，現在科研也轉向綠色科技的路線。然而綠色科技尚未完美，電動車爆炸事件轟動了科研界。香港應用科技研究院（應科院）的高級總監史訓清博士，率領一群精英，發明了一種既環保又不會爆炸的鋰離子電池，開拓了安全電池的新紀元。



鋰離子電池內部有正極、負極、電解液和隔膜四大主要部份。正極負極提供能量，電解液負責離子傳導，隔膜阻隔正負極。在於隔膜失效時，正負極就會短路發熱，造成電池燃燒爆炸。有見及此，史訓清博士的團隊改良電池隔膜，以孔洞取代原本的陶瓷，一旦電池達到一百○五至一百三十度的範圍時，孔洞便會自行關閉，切斷電池反應，避免電池爆炸。



史博士形容，傳統隔膜為「防火牆」，它的發展方向是提高「耐溫度」，一旦電池熱力超出耐溫度，便會產生爆炸。但新的技術與傳統截然不同，防範於爆炸之前，「現在反過來就是釜底抽薪，讓電解液根本就不會過熱，這樣就不會燃燒起來。想法跟傳統不太一樣」。



各種新科技的起源，往往都是從想法開始。史博士的團隊，也是憑着一個想法，開拓了一條新路向。年前三星電池爆炸、特斯拉（Tesla）電動車爆炸和比亞迪電動車爆炸等電池起火事件，觸動了史博士的創意神經，他直言：「手機爆炸只是很簡單的受傷，但電動車的爆炸關乎多條人命，促使到我們去尋找解決方案」。



「很多公司就會往傳統方向走，我們就在思考，應該跟着別人走呢，還是要另闢一條道路呢？」經過連番討論，史博士的團隊產生了從源頭解決問題，即釜底抽薪想法。



橫空出世 由零開始



想像總比實踐容易，史博士的團隊也經歷連串思想與技術的考驗。他坦言：「跟着別人走是較容易的，因為知道哪個地方是彎路，哪裏走不過去。另闢一條新徑而言，就連前面的路能不能走都是不知道，需要自己探索。」



在技術上，要找到一種在高溫和低溫下，都不會變形的材料，以取代陶瓷，成為他們的一大障礙，「除了思想上要轉變之外，技術上就兩點，一個是怎麼選合適的材料，第二是選了材料，要怎麼從工藝方面，將它打造出來」。經過半年的尋覓，實測了過百種材料，終於取得大成功。



創出新技術後，電池使用的安全終得保障。而未來，史博士認為電池的儲存量、安全性和環保三方面，將成為發展的重心。應科院亦正開發一種「水性電池」，期望於明年初推出。史博士表示，要衝破自己的框架，方能與國際並駕齊驅，「我們怎麼去跟深圳大公司競爭呢？把技術的問題比喻Technich Barrier（技術障礙），這個Barrier就好像是賽跑上的障礙，Barrier如果很高，不在乎你人多，人愈多，全部擋在那邊也走不了，所以翻過Barrier最主要是有能力，那個人有很強的能力。」



