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﻿為搶黃子華棟篤笑票﻿﻿婦偽造月結單判感化﻿

2018-10-05 列印
■黃子華棟篤笑門票曾掀起搶購潮。資料圖片
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　　一名家住太古城兼有樓收租的三十歲婦人，今年三月為了獲取兩張黃子華棟篤笑門票，偽造銀行月結單申請信用卡，被揭發拘控，被告昨在東區法院因使用假文書罪，獲輕判感化十八個月。裁判官認為本案案情嚴重，被告為了取得門票竟罔顧法律後果。

　　三十歲被告譚寶琪承認於今年三月一日以偽造的恒生銀行月結單欺騙星展銀行，星展銀行風險管理高級主任發現被告的信用卡申請，附有身份證影印本及兩份恒生銀行戶口月結單，但兩張月結單日期相同，分別結餘是六十七萬元及二十五萬元，懷疑有欺詐成份所以報警，警方調查後證實其中六十七萬元的月結單是假的。被告被捕後承認其中一張月結單改了結餘，以符合申請信用卡要求。



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