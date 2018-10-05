昨天傳出政府態度轉變，同意鑿開沙中線紅磡站月台的石屎，以了解內裏的結構情況。由不願意到接受，反映政府尊重工程專業人士的判斷，也不強迫求沙中線的建造進度，因為自爆出月台螺絲帽接口造假醜聞之後，公眾對沙中線質量的信心下滑，現在急須挽救的，不單止是建築物的安全性，還有公眾的信心。 據傳媒報道，由政府委任的三人顧問團，已向政府提交關於沙中線工程問題的中期報告，這三位同是工程界的資深顧問，建議政府鑿開月台石屎，以檢查鋼筋是否與螺絲帽連接。據聞政府已同意，正與港鐵商討下月進行。 港鐵曾表示，承建商改動月台建造方法，是穩妥的，但承建商涉嫌隱瞞，安全的說法，是否可靠，大有疑問。港鐵亦指出，...

2018-10-05