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燒香惹火警　七旬戶主撲救燒傷

2018-10-05 列印
　　柴灣一公屋單位發生拜神香燭燃着雜物火警。天氣乾燥下，昨晨近八時，柴灣漁灣邨漁安樓三樓一單位，七十三歲姓陳男戶主在家中拜神，但火舌不慎燃着旁邊雜物起火，陳發現大驚連忙自行撲救，惟不成功反遭燒傷手腳。

　　他事後負傷逃出單位，但不慎撞傷頭部，街坊發現單位有火光及冒煙報案。警方及救護員到場，為傷者包紮傷口後送院，治療後無大礙。

  消防員到場迅速救熄火警，調查後相信火警無可疑。由於消防在單位搬出大量燒毀雜物，屋邨事後派員清理。

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