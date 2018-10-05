調酒師供詞模糊有疑點 心臟科名醫﻿脫打鬥罪﻿

四十六歲保良局前總理、心臟科專科名醫紀寬樂，涉嫌於本年三月醉後與三十四歲酒吧經理打鬥，昨於九龍城裁判法院開審，兩人同否認一項在公眾地方打鬥罪。酒吧調酒師吳巧欣出庭供稱，紀醫生與女友人同去酒吧消遣，當時貌似已飲醉亦曾在店中嘔吐。當經理走近紀醫生時，兩人發生爭執，並互推肩膊。調酒師指隱約聽到紀醫生說「你唔係唔信我啊？」裁判官表示裁決非常依賴調酒師之供詞，雖有指出二人曾發生推撞，惟其供詞模糊，衡量後疑點利益歸於被告，兩人無罪釋放。



吳出庭時供稱，酒吧經理崔振傑與紀醫生爭執了大概五至十分鐘後，方停止推撞，幾分鐘後突然聽到爆玻璃聲，地上亦出現玻璃杯的碎片。其後二人更一同滾到酒吧門口的行人路上，當時對面的酒吧經理出來阻止，有人報警後警員到場調查。酒吧經理左手手腕受傷流血，二人被送往伊利沙伯醫院治療。



辯方兩名大律師盤問調酒師時指，因為事發當日有酒吧員工為她補祝生日，所以曾喝過酒。加上酒吧環境相當昏暗，調酒師未必能清晰地見到二人有實際推撞，從而受傷，或只是她的自行推斷。







