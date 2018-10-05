﻿呂麗瑤跨越Me Too陰霾﻿ ﻿勇敢為愛全力衝刺﻿

逾半個世紀，香港田徑隊再有成員踏上亞運會的頒獎台，她就是廿三歲的呂麗瑤。這面耀眼的獎牌是呂麗瑤走出Me Too陰霾的最有力憑證。她備戰亞運期間弄傷韌帶，險些奪去運動員生命，她大有理由退縮，但最後沒有，因為她不僅為自己奮鬥，也是為疼愛她的教練、家人而戰。外界形容她「跨越」陰霾，她說：「過去的事不能視如不見地跨越或跳過，正確來說我是走過了陰霾。」



「衝線後有傳媒影到我發呆的樣子，其實當時不知道自己攞第三，當時我活在自己世界裏，正多謝自己一直辛苦備戰。」呂麗瑤接受《東周刊》專訪時流露得獎的喜悅。當被問到名次在她心中是何等輕，「我對自己說盡了全力衝刺，那刻的成績已成事實，不用急於知道。」在她眼裏身邊人的喜悅，比獎項更重要，「這次攞獎固然開心，證明我的努力沒有白費，但那喜悅不但是因為排名，更重要的是看到身邊人比自己更快樂。」



過去一年呂麗瑤的備戰生活波瀾四起，當中最致命可能就是去年十二月訓練期間右膝後十字韌帶撕裂，「當時真的好擔憂，會去想自己是不是不能再跑了。」她從唸中一起投身體育事業，與家人相處的時間少之又少，「之前一直住在體院，只有星期六、日才回家，無太多時間在屋企。但在受傷之後，他們和教練阿昇一直在身邊支持、陪伴。」



負傷險斷運動生涯



但有一個心理關口她逃避近十年，直至去年生日，她決定勇敢面對，掀起一發不可收拾的Me Too風暴，外界評價不一，甚至換來抨擊。「為甚麼我成為罪人似的？」當時的輿論壓力讓她一度畏懼、躲藏起來，然而她不曾後悔。無形的Me Too標籤掛在她身上，但她否認要做「女權鬥士」，「我絕對不是偉大的人，我只想用小小的力量引起大眾關注社會存在的問題。」往後經常有素未謀面的網民透過臉書私訊她，分享同類經歷。她的舉動引起社會極大迴響，始料不及的是男朋友家人無條件、無怨言的支持。



呂麗瑤真誠地面對自己的過去，「有傳媒形容我跨越陰霾，但我的理解是走過陰霾，我不是跨越也不是跳過這一段人生經歷，往事不能視若無睹跳過去。」



廿三歲這一年，呂麗瑤像長了十歲，排山倒海的經歷把她磨煉，在田徑、在人生賽道上發光發亮。



