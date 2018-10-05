「息魔」殺到人幣貶值內地富豪蝕價拋盤

本港銀行十二年來首次加息，樓價未見大幅回落，卻有消息傳出內地愈來愈多富豪拋售在港持有的樓盤。惟在息魔陰霾下，仍有不少業主堅持觀望「企硬」拒劈價，地產代理急須求變。



據房地產顧問公司高力國際統計，今年上半年內地對香港住宅用地的投資金額，較去年全年的七十億美元投資額出現斷崖式回落。翻查內地報道，內地有海外房地產中介透露，近期更有內地買家寧損失逾十萬港元訂金，也不欲繼續履行香港購房協議。受訪中介相信，原因可歸咎於利率上升、經濟放緩和人民幣貶值，以及資本跨境管理趨嚴，致眾多民企資金鏈緊張，讓內地人「赴港買房熱情不再」。



中文大學工商管理學院國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波分析，部份資金未算雄厚的內地人來港投資時，未必能整筆過購下物業，需靠物業的租金收入分期支付供款，本港加息則會加重這批內地客的供樓負擔。



未來不明朗反應大



他續指，內地不設差餉、管理費等支出，部份內地人在港買樓前未必能充份考慮到扣除成本後的回報，加上內地人不熟悉本港樓市情況，一旦市場出現變化，反應一般較大，「香港人經歷過九七、○八，知道甚麼才是真正危機，但內地以往始終是封閉型經濟。」面對不明朗因素，他相信有部份內地業主會選擇放售物業。



香港置業首席聯席董事戴志文透露，一名內地投資者於一六年以二千三百萬元購入西鐵柯士甸站鄰近一個九百多呎物業，約兩個月前以三千七百萬元售出套現，但仍較市價低三百萬元。利嘉閣地產總裁廖偉強亦指出，有零星「手頭較緊」的內地業主放售本港物業套現，用作償還債務等，估計集中西九龍一帶用作投資的物業。



代理轉戰細價樓及租盤



美聯物業住宅部行政總裁布少明則留意到，近兩、三個月內地人來港購買豪宅的成交量明顯下跌，以一手樓盤為例，內地客佔成交量的比例已由四成跌至一成半。他估計，中美貿易戰、加息等不利好因素的影響在數千萬元的樓盤上較為明顯，「數以億元計那些豪宅單位，內地買家資金較充裕，影響不會太大。」



美聯物業九豪半山壹號分行首席高級營業經理羅潔儀直指，為保分行生意，她決於承接更多租務生意、代理呎價較低的將軍澳新盤源，惟估計短時間內市況將繼續向橫發展，唯有觀望中美貿易戰一旦「和談」能否帶來好消息。



