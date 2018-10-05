﻿澳門運動員「升呢」大揭秘﻿

據最新一期《東周刊》報道，澳門體育局自一四年推出全職運動員計劃，最先吸引武術、空手道及跆拳道精英參與；全職運動員每月平均可獲資助額約一萬五千元，待遇比博彩業荷官更高。在剛過去的印尼亞運，澳門在武術、空手道及鐵人三項賽共取得一金、兩銀及兩銅的成績，除了依靠全職訓練建功，力壓群雄背後原本另有秘訣。
現年二十五歲、接受全職訓練的黃淑怡，於女子博擊五十公斤以下級別，取得一面銅牌，她表示今次奪獎歸功在伊朗接受地獄式訓練。她說：「今次為準備亞運，教練特別安排我們與最當打的男子運動員，進行接近一個月的封閉式訓練。集訓期間因身體痛楚，我忍不住在宿舍喊過好多次，但身心的狀態提升至巔峰，去到亞運充滿信心。」
在女子空手道套拳奪銀牌的澳門代表蘇瑞林，任職司警，這次奪獎，空手道隊友及司警局的配合功不可沒。她說：「教練知我要返工，協調隊員遷就我，警局運動室容許我練習，雖然我係業餘運動員，但訓練時間同全職隊友一樣。」
黃俊華於南拳南棍全能項目奪金、李禕於女子長拳奪銀，兩人同樣來自內地，成功申請全職訓練。黃指：「全職運動員每星期至少進行二十五小時訓練；教練樂於與隊員緊密溝通，共同研究如何把套路動作做到最好，這些是成功之道。」
年僅十四歲的麥天恩成為今屆亞運最年輕的選手，接觸乒乓球時年僅五歲，「由小一開始，我就全心全意打乒乓球。」他小學已加入校隊，小四那年，學校聘請了名將梁健華執教，球技因而大躍進，今年七月參加全澳最高水平的高級男單賽，獲得冠軍。