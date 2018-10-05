﻿澳門運動員「升呢」大揭秘﻿

澳門近年對體育發展愈見重視，部份項目更推動全職訓練，獲資助的運動員月薪好過賭場荷官，令他們得以全心全力為澳爭光。《東周刊》走訪部份得獎運動員，有空手道女將專程前往伊朗受訓，也有早年透過專才計劃引入的內地具潛質運動員和今屆亞運最年輕的選手。



據最新一期《東周刊》報道，澳門體育局自一四年推出全職運動員計劃，最先吸引武術、空手道及跆拳道精英參與；全職運動員每月平均可獲資助額約一萬五千元，待遇比博彩業荷官更高。在剛過去的印尼亞運，澳門在武術、空手道及鐵人三項賽共取得一金、兩銀及兩銅的成績，除了依靠全職訓練建功，力壓群雄背後原本另有秘訣。



現年二十五歲、接受全職訓練的黃淑怡，於女子博擊五十公斤以下級別，取得一面銅牌，她表示今次奪獎歸功在伊朗接受地獄式訓練。她說：「今次為準備亞運，教練特別安排我們與最當打的男子運動員，進行接近一個月的封閉式訓練。集訓期間因身體痛楚，我忍不住在宿舍喊過好多次，但身心的狀態提升至巔峰，去到亞運充滿信心。」



在女子空手道套拳奪銀牌的澳門代表蘇瑞林，任職司警，這次奪獎，空手道隊友及司警局的配合功不可沒。她說：「教練知我要返工，協調隊員遷就我，警局運動室容許我練習，雖然我係業餘運動員，但訓練時間同全職隊友一樣。」



黃俊華於南拳南棍全能項目奪金、李禕於女子長拳奪銀，兩人同樣來自內地，成功申請全職訓練。黃指：「全職運動員每星期至少進行二十五小時訓練；教練樂於與隊員緊密溝通，共同研究如何把套路動作做到最好，這些是成功之道。」



年僅十四歲的麥天恩成為今屆亞運最年輕的選手，接觸乒乓球時年僅五歲，「由小一開始，我就全心全意打乒乓球。」他小學已加入校隊，小四那年，學校聘請了名將梁健華執教，球技因而大躍進，今年七月參加全澳最高水平的高級男單賽，獲得冠軍。



