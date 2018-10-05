高永文陪同正式報名 ﻿陳凱欣造勢﻿﻿黎棟國曾鈺成支持﻿

繼非建制派劉小麗、馮檢基日前報名參加九西立法會補選後，獲建制派支持的陳凱欣昨日在土瓜灣舉行造勢大會（見圖），再在前食衞局局長高永文陪同下，正式報名參選，沙田區議員陳國強昨晨也透過社交網站宣佈參選。



食衞局前政治助理陳凱欣昨日在土瓜灣一個公園舉行造勢大會，多位建制派重量級人物到場支持集氣，包括民建聯創黨主席曾鈺成、前主席譚耀宗、現任主席李慧琼，約三十名建制社團領袖和前保安局局長黎棟國，場面墟冚。 黎棟國發言表示，作為前高官，深感立法會受到拉布的禍害，與陳凱欣在政府共事五年，認為她是合適的立法會議員人選；而曾鈺成則指，希望有更多年輕及建設的力量加入議會。



雖獲多位建制派人物支持，但陳凱欣表示，自己並無黨派背景，希望獲得不同政治光譜的市民支持，但不介意被形容為建制派代表人物，最重要是做實事。她在造勢大會結束後，在「師父」前食衞局局長高永文陪同下，前往九龍城民政事務處報名參選。



陳國強宣佈參選



有新界「爆SEED王」之稱的陳國強，昨晨也在面書發文指，將參選九龍西補選，又指自己已獲超過五百人提名，形容香港是其一生最愛的城市，又指立法會議員已不能負起監察政府作用， 議員理應將全數人工捐獻社會，分毫不收才合理。



陳國強在參加一六年立法會新東換屆選舉及今年三月新東補選時，選舉主任指因他主張﹑行為表現出港獨立場，裁定提名無效。另一名本土派人士「中出羊子」也預告會參選，他在面書透露已取得接近一百個提名。



