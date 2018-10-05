官斥罪行嚴重 破壞誠信 ﻿虐打十歲學生﻿﻿女導師囚八月﻿

補習社女導師疑涉嫌虐打一名十歲男學生，早前被裁定四項對看守兒童施以暴力罪名成立。被告昨午在西九龍裁判法院接受判刑，裁判官以監禁九個月為量刑起點，酌情減免一個月，最後判囚八個月。



辯方指，受害男童案發兩三年前開始接受被告補習指導，被告知悉男學生中文科默書不合格，又欠交功課，因「太着緊」被告的成績表現才一時衝動犯案，並稱此屬「愛之深，責之切」的表現。



三十二歲女被告周見盈庭上呈上五封求情信，一名補習學生家長指被告「盡心盡責」、「平易近人」，是一名「有愛心、耐心和責任心」的好導師；一名曾接受被告指導的學生，在求情信上指被告曾教導他至晚上八時，其後主動送學生回家，反映被告是善良的老師。與被告結識十年、任職小學教師的朋友，形容被告的教學方法「別出心裁」、「嚴而有愛」，希望裁判官從輕發落。



辯方律師為被告求情指案件只屬單一事件，被告並非有預謀犯案。被告被定罪後已深入反省，深知判監是難免，並由衷地向受害男生和其父母道歉。早前被告否認控罪是因心存僥倖，且害怕因案件被朋友唾棄。經反省後被告知自己犯下惡行，並承諾出獄後不再執教。



裁判官梁文亮認為，被告所犯的是嚴重罪行，對男童施以虐打並不是有效提高男童成績的方法，又禁止男童將事件告訴父母，破壞誠信。他又指，被告一開始為保自己教席不講真話，不見得被告很大的誠意，於是就被告以上四項罪名一共判以九個月監禁，酌情減免一個月，最後判囚八個月。







