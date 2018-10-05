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運署設新隊伍審核道路安全

2018-10-05 列印
　　專營巴士服務獨立檢討委員會舉行聽證會，運輸署署長陳美寶表示，署方已獲增撥資源，會在未來幾個月成立新隊伍，審核道路安全；署方亦逐步在各條專營巴士路線實施「巴士管理及控制系統」，系統可以利用全球定位技術，以巴士實際所在位置，實施法定車速限制，城巴和新巴已率先在九月試行。

　　委員會主席倫明高在聽證會開始前，詢問運輸署為何在前日下午五時許才將參考文件遞交予委員會。陳美寶向委員會致歉，表示已經爭取盡快完成報告，但由於超強颱風「山竹」襲港，加上其他緊急工作，令進度延誤。

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