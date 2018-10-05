﻿瞓得舒服健康好重要！Casablanca牀品低至32折！換購從速！

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Casablanca牀品低至32折！換購從速！



《頭條日報》着數NO.1體貼讀者需要，今期連貼身嘅牀品都有超筍優惠益大家！低至32折換購Casablanca牀品，Casablanca卡通舒適被及多功能羽絲被，其纖維結構有助阻隔冷空氣入侵，調溫保暖，最啱開冷氣或入秋天氣稍涼時伴你入眠，觸感輕柔，非常舒服，令你瞓得香甜。兩款被芯都有獨特捲曲纖維結構，不易纏結，長期使用都透氣舒適。



卡通被上有人氣可愛B. Duck圖案，色彩鮮明，尤其適合有小朋友嘅家庭或充滿童心的大朋友；多功能羽絲被圖案清新簡約，備有單人、雙人及加大三款尺碼選擇，迎合個人或不同家庭嘅需要，總有一款啱心水！



Casablanca保健枕面料採用100%棉，承托力高，且不易變型！即日至10月14日，《頭條》讀者憑指定印花及已入帳嘅銀行櫃位/櫃員機收據正本，到指定Casablanca門市，可以低至32折換購，卡通舒適被折後$169 （建議零售價$539）、多功能羽絲被折後$179-$199 （建議零售價$469-$619）、決明子木棉保健枕折後$99 （建議零售價$269）。想體驗優質睡眠，即用「頭條Jetso」App攞印花及睇換購詳情啦！



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