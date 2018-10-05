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無線配音員淘2000支私煙判罰

2018-10-05 列印
　　現年二十九歲的無線配音員李鎮然透過淘寶購入二千支香煙，香煙經深圳灣運到香港時被海關人員檢測發現，後被海關檢控。被告昨於觀塘裁判法院承認一項管有應課稅品條例適用之貨物，判罰款八千元。

　　案情指上年十月七日，海關人員於深圳其中一輛貨車管有二千支萬寶路香煙，並發現該包裹寄往將軍澳。

  兩日後，在快遞公司職員協助下得悉收件人為李鎮然，海關於電視廣播有限公司門前將其拘捕。李鎮然承認由淘寶購買香煙，同時自己未有課稅。

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