浸大發現防曬品污染海產 多食恐損生殖能力

遠足和享受陽光與海灘是深受港人歡迎的活動，而為了在烈日底下保護皮膚，很多人都會用上防曬產品。不過浸大一項研究證實，防曬產品若含有紫外線吸收劑，將污染水源，令海產發育異常。若人類長期食用受污染的海產，將有機會影響生殖能力。



浸大化學系副教授梁士賢率領團體，於二○一三年起在本港三十個海灘收集海水樣本，發現含有七種常用於防曬霜的紫外線吸收劑，當中三種會增加患乳癌風險的物質含量最高。



另外又從七個養殖場的魚蝦貝類海產體內，檢驗到每克海產內，含三點一至五十一點三納克的紫外線吸收劑濃度，表示紫外線吸收劑可通過在生物體內累積，再由食物鏈，到人類體內，多進食恐影響人類健康及生殖能力。



