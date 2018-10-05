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中小企融資擔保計劃 延長至明年中

2018-10-05 列印
■邱騰華（中）稱貿易戰要以中長期措施對應。
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　　中美貿易戰不斷升溫，令市場相當憂慮。商務及經濟發展局局長邱騰華昨指出，現時已不能以短期及即時的方法解決中美貿易衝突所引發的問題，需以中長期措施應對。

  因此，現時由香港按證保險有限公司提供的「中小企融資擔保計劃」，將延長至二○一九年六月三十日；此外，為進一步減輕本地企業的融資負擔和協助企業從貸款機構獲得融資，將推出三項額外支援措施：第一，在現時擔保費水平下，進一步降低五成；第二，將最高貸款額由目前的一千二百萬港元增加至一千五百萬港元：第三，將貸款擔保期由現時的最長五年增加至七年。期望上述措施在今年十一月內實行。香港工業總會主席郭振華表示，今年底有趕貨情況，但業界憂慮明年未必有同樣龐大的定單，因此需要依靠政府、貿發局及生產力局等，幫助業界開拓市場。

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